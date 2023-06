Trasporto pubblico e privato, sciopero di 24 ore per le aziende di pullman

Torneranno a scioperare per 24 ore e a manifestare in un sit-in il prossimo lunedì 5 giugno i lavoratori delle aziende di trasporti Etna Trasporti, Segesta, Sicilbus e Interbus, che si ritroveranno davanti la sede dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e Trasporti in via Da Vinci, 161 a Palermo dalle ore 9. A renderlo noto sono la Fit Cisl Sicilia e la Uiltrasporti Sicilia.

“Le motivazioni dell’ennesima azione di sciopero sono sempre le stesse, una vertenza che va avanti da troppo tempo e la palese volontà datoriale di non volere intraprendere alcuna relazione industriale con i sindacati, disattendendo ogni tentativo di aprire un dialogo conciliativo” spiegano i segretari di Fit Cisl Davide Traina e Uil Trasporti Franco Trupia.

“Grazie all’intervento del Prefetto di Palermo che ha dato la più ampia disponibilità a tenere aperto un tavolo prefettizio, siamo riusciti a mettere insieme i rappresentanti legali dell’ azienda, la direzione generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e Trasporti che si è impegnato a convocare un confronto risolutivo con le i sindacati”.

“Una proprietà operante su concessioni regionali - affermano altresì Traina e Trupia - non può assolutamente andare contro quelle che sono le regole contrattuali mettendo a repentaglio la sicurezza di esercizio, dei lavoratori e dell’utenza. Non possiamo continuare ad accettare, un impegno lavorativo superiore alle 12 ore, il non rispetto della normativa CE n.561/2006 con la relativa fruizione settimanale di 45 ore di riposo consecutive e il mancato pagamento dei ritardi sulle percorrenze stabilite. Siamo sempre più convinti, che la contrattazione sia lo strumento migliore per il raggiungimento di determinati obbiettivi, auspicando che l’intervento delle Istituzioni possa portare nel più breve tempo possibile alla risoluzione della vertenza” concludono i segretari.