Dal 7 al 9 febbraio astensione degli avvocati penalisti: "La riforma Cartabia comprime il diritto di difesa"

Gli avvocati penalisti di Palermo si asterranno dalle udienze dal 7 al 9 febbraio soprattutto per protestare contro alcuni meccanismi introdotti dalla riforma Cartabia, in particolare in relazione alla compressione del diritto di difesa e delle impugnazioni, ma anche sul tema delle sempre più frequenti intercettazioni tra difensori e assistiti, nonché sull'assenza di provvedimenti da parte del Governo nazionale per ridurre il sovraffollamento nelle carceri, che secondo i penalisti, si potrebbe risolvere attraverso l'indulto e l'amnistia. La delibera dell'Unione delle Camere penali è del 25 gennaio e riguarda tutto il Paese (non il Foro di Termini Imerese dove, dal 5 al 9 febbraio, è già prevista un'astensione deliberata dall'Ordine degli avvocati).

Il presidente della Camera penale, Vincenzo Zummo, anche in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti, che si terrà a Roma il 9 e il 10 febbraio, si sofferma su alcuni punti al centro della protesta. "La messa in discussione da più parti del diritto di difesa e della stessa funzione che hanno gli avvocati - afferma - dimostra l'incultura esondante del diritto penale inteso come vendetta. Le richieste di giustizia devono essere incanalate nel quadro dello Stato di diritto e nel rispetto delle garanzie della difesa. La riforma Cartabia - rimarca - rischia anche di snaturare il principio di obbligatorietà dell'azione penale e, quindi, il principio di eguaglianza tra i cittadini, introducendo un sistema sulle scelte delle indagini da coltivare e da proseguire rispetto a un limite e a una chiave di lettura, senza orizzonti ben definiti, di una ragionevole previsione di condanna".

Secondo Zummo "la riduzione del carico dei procedimenti penali è legata a una seria depenalizzazione, all'amnistia e all'indulto, forme e sostanza di un linguaggio che la politica non osa neanche pronunciare perché deve rispondere alle istanze populiste e repressive, che ormai sono ramificate nella società. Proprio in quest'ottica - spiega - la Camera penale di Palermo ha istituito un'apposita Commissione per la riforma del processo penale per fissare in modo certo nuove regole che garantiscano maggiormente il diritto di difesa. Il testo sarà esitato a giugno e trasmesso all'Unione delle Camere penali". Il penalista aggiunge che "è necessario intervenire contro i 'lacci e lacciuoli' della riforma Cartabia, che puntano apertamente a ostacolare il lavoro degli avvocati", come se si volesse "ideare un processo penale dove l'avvocato non è più parte necessaria ma eventuale".

E il diritto di difesa viene garantito dallo Stato e dagli avvocati attraverso l'istituto del gratuito patrocinio concesso alle persone meno abbienti. Un tema al centro delle polemiche perché nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, ha messo in evidenza come la giustizia del distretto di Palermo (che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca) l'anno scorso sia stata la più costosa del Paese (sono stati spesi 122 milioni e mezzo), anche perché gli onorari per i penalisti che assistono i cittadini col gratuito patrocinio sono elevatissimi (oltre 30 milioni). "L'avvocatura - conclude Zummo - assiste i più deboli ammessi alla procedura con onorari inferiori e lontani rispetto a quelli percepiti dai clienti abbienti. Gli avvocati penalisti svolgono il loro compito, è bene ricordarlo, per garantire ai cittadini il diritto di difendersi in modo competente ed adeguato rispetto alla pretesa punitiva dello Stato ed al suo imponente apparato legalmente costituito".