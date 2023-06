Giornata di passione per chi si sposta in autobus e tram: 24 ore di sciopero Amat

Giornata di passione per i pendolari palermitani e per chi usa i mezzi pubblici per spostarsi: per ventiquattro ore, infatti, anche a Palermo (oltre ad altre città d'Italia, come Milano) si ferma il trasporto pubblico. Ventiquattro ore di stop, senza autobus né tram, per uno sciopero dei dipendenti Amat che da questa mattina e fino a fine servizio protesteranno per far valere i loro diritti.

Al centro della protesta, che porterà a stoppare il trasporto fino alle 17.30 e poi dalle 20.30 fino a fine servizio, il turn-over a 55 anni, buoni pasto per tutti i dipendenti, aumenti salariali nel contratto di secondo livello di pari valore al caro vita da almeno 20 anni, e "massa vestiario" (ovvero: divisa uniforme e dotazioni accessorie d'ordinanza). Sebbene suddiviso in fasce orarie, lo sciopero dell'azienda che gestisce le linee di autobus e tram urbane di Palermo comporterà diversi disagi.

In tutta Italia, sempre nella giornata di venerdì 16 giugno, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale Cobas - settore trasporti. "Potranno pertanto verificarsi ritardi o variazioni al servizio di linea degli autobus e dei tram" si legge in una nota. L'agitazione durerà dunque tutta la mattina e parte del pomeriggio, ma secondo il sindacato Osp Cub Trasporti che ha indetto la protesta, potrebbero verificarsi disagi anche in serata e fino alla fine del servizio.