“Stipendi arretrati da marzo": i lavoratori del consorzio di bonifica 2/Pa scioperano 

I lavoratori del consorzio di bonifica 2/Pa il 15 giugno incroceranno le braccia. Lo stato di agitazione e lo sciopero sono stati proclamati da Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil di Palermo per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e non solo. “Non si può più chiedere a lavoratori che da marzo non percepiscono lo stipendio - dicono Dario Fazzese, Francesco Nuccio e Gerlando Inzerillo, segretari delle tre sigle sindacali - di garantire, anche con proprie anticipazioni, i costi per il funzionamento di una macchina che avrebbe bisogno di ingenti investimenti. La Regione – sottolineano- non ha garantito ad oggi le risorse necessarie, a partire da quelle per la benzina dei mezzi”.

I lavoratori riuniti in assemblea, esasperati dalla situazione, hanno quindi dato mandato al sindacato di indire la protesta. “A campagna irrigua già cominciata - sottolineano i segretari palermitani di Flai, Fai e Filbi Uila - la grave situazione finanziaria del consorzio sta rischiando di comprometterne l’efficacia”. Fazzese, Nuccio e Inzerillo fanno sapere di avere anche scritto alle associazioni degli agricoltori chiedendo di “essere protagonisti di questa battaglia”. Al Prefetto invece, Flai, Fai e Filbi Uila chiedono un intervento nei confronti delle istituzioni, affinché queste si adoperino velocemente per risolvere il problema del consorzio 2/Pa, che sta determinando un serio danno per i lavoratori e per l’agricoltura palermitana”.