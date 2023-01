VIDEO | Addette alle pulizie della Snam in sciopero: "Pagate per due ore al giorno, costrette ad andare alla Caritas"

Le lavoratrici assegnate al Cnr hanno incrociato le braccia e si sono radunate in sit in sotto la sede di via Ugo La Malfa. Guidate dalla Filcams Cgil, chiedono l'adeguamento al minimo contrattuale di 3 ore giornaliere. "Basta sfruttamento. Con 300 euro al mese paghiamo solo le spese"