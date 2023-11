Sciopero generale del 17 novembre, aderiscono anche gli addetti all'ufficio per il processo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli addetti all’ufficio per il processo, riunitisi nel comitato distrettuale di palermo, aderiscono allo sciopero nazionale indetto per la giornata del 17 novembre 2023 dalle più importanti sigle sindacali. La manovra finanziaria costruita da questo Governo svela la totale assenza di progettualità riguardo al settore Giustizia, servizio pubblico essenziale privato, per l’ennesima volta, di strumenti adeguati al raggiungimento degli standard performativi richiesti a livello nazionale e sovranazionale. Il taglio di spesa che strazia l’intero settore dei servizi essenziali, non tiene conto né dei disservizi causati dall’evidente carenza di personale né dell’impegno che i pochi lavoratori della giustizia, in larghissima parte precari, profondono, con alta professionalità, al fine di evitare un disastroso blackout funzionale.

Se una manovra finanziaria deve raccontare i progetti che il governo ha per il Paese, possiamo dire che questo governo non sembra averne di significativi per il comparto giustizia, perché dalle parole non sono seguiti i fatti. Infatti, la totale estromissione della Giustizia dagli investimenti portati avanti con la manovra finanziaria lascia totalmente inascoltate le doglianze fatte proprie recentemente dal Ministro Carlo Nordio, il quale, ha ben individuato il “Problema Giustizia” nella “sproporzione tra mezzi e fini”.

L’approssimarsi del limite di durata dei contratti originariamente stipulati dai Funzionari addetti all’Ufficio per il Processo, in scadenza nel settembre del prossimo anno, rende ancor più delicata la questione. Il rischio, si ritiene, non è solo quello di gettare nel nulla risorse umane già ampiamente formate e incardinate nell’amministrazione della Giustizia, ma anche quello di scombussolare un impianto organizzativo ormai strutturato e nel quale l’Ufficio per il Processo svolge un delicatissimo ruolo di ausilio alla funzione giurisdizionale e raccordo con quella amministrativa. È quanto emergente dall’ultimo monitoraggio inviato alla Commissione europea dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgSTat) del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, che ha registrato nel 1° semestre 2023 – il primo, si badi bene, dopo l’entrata in vigore delle riforme del processo civile e penale e dopo l’arrivo di noi Funzionari giudiziari Addetti per il processo – una considerevole riduzione della durata dei processi e oltre che l’accelerazione dell’abbattimento dell’arretrato, in linea con gli obiettivi del Pnrr concordati in sede europea. Operando un raffronto con l’anno di riferimento fissato nel PNRR (il 2019, ndr) i valori al 30 giugno 2023 hanno evidenziato una decisa accelerazione nella riduzione della durata dei processi calcolata con l’indicatore di durata che misura il rapporto tra i processi pendenti e quelli definiti (il c.d. disposition time).

La riduzione misurata è del 19,2% nel settore civile e del 29,0% in quello penale, dati confortanti rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati entro il 2026 e, si permetta, assolutamente sbalorditivi se si tengono in debito conto le difficoltà organizzative originariamente affrontate e la diaspora di AUPP; conseguenza immediata dell’instabilità lavorativa derivante da un contratto a tempo determinato di durata troppo estesa per essere considerata una mera esperienza lavorativa e troppo esigua per concedere prospettive di vita soddisfacenti. I freddi dati – di cui se ne è riportata, per ragioni di sinteticità, solo una minima porzione – sono poi ampiamente confortati dalle voci accorate dei tanti attori della giustizia, consci che “che quella degli UPP sia una vera e propria risorsa”, gli stessi che ritengono “che debba procedersi con urgenza alla messa a regime dell’istituto con figure assunte a tempo indeterminato” e come noi preoccupati dal silenzio del Ministro della Giustizia “sulle scelte future in tema di ufficio per il processo e risorse per la giustizia”.

Così si è espressa, ad esempio, l’associazione magistrati AreaDG ad un recente convegno tenutosi a Palermo. Dichiarazioni non isolate ma anzi precedute e seguite da numerosi commenti positivi – si richiamano a tal proposito i comunicati dell’Associazione Nazionale Magistrati del 22 ottobre 2023 e che hanno rimarcato l’importanza della nuova figura organizzativa e dei membri che ad oggi la compongono. Dichiarazioni tutte convergenti verso un’unica strada: quella della stabilizzazione. È giunto il momento che alle tante parole pronunciate dalle più alte cariche Ministeriali seguano, finalmente, i fatti, nella consapevolezza che rendere stabile l’Ufficio e la posizione lavorativa dei sui Addetti non è una gentile concessione offerta a lavoratori precari quanto una scelta volta a efficientare il servizio Giustizia, essenziale in qualsiasi sistema di welfare, soventemente lasciato in Italia al pressapochismo di interventi emergenziali e mai significativi investimenti strutturali in grado di valorizzare tutti i lavoratori. Si deve andare oltre le previsioni del Pnrr perché ne va della qualità della nostra democrazia. Andrea D’Amico referente del Comitato Distrettuale di Palermo.