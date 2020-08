Sciame d'api al Politeama, commercianti e commessi barricati nei negozi

Uno sciame d’api invade la zona del Politeama. Fuoriprogramma in piazza Castelnuovo dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia dopo le decine di segnalazioni arrivate al numero unico d’emergenza. Diversi commercianti sono rimasti bloccati dentro i propri negozi per evitare eventuali punture mentre altri ancora non hanno potuto aprire. L’area, vicina a un cestino gettacarte, è stata transennata in attesa che intervenga un apicoltore per riportare la situazione alla normalità.

"Sono api in sciamatura e solitamente in questa fase non pungono. L’ape regina storica - spiega Calogero Muscarella, entomologo e naturalista - ha lasciato il gruppo portandosi via una parte di api operaie per creare una nuova colonia. Nell’alveare di origine si è formata una nuova regina. E’ strano perché la sciamatura avviene solitamente in primavera. La presenza in piazza Castelnuovo certo è anomala, ma tante api fanno ben sperare visto che sono insetti fortemente minacciati dall’inquinamento ambientale e dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura".

