Schillaci (M5s): ''Il governo si accerti che sia garantito l'accesso gratuito ai disabili nei siti culturali della Sicilia''

''Il governo si accerti che sia garantito l'accesso gratuito ai disabili e ai loro accompagnatori nei siti culturali della Sicilia''. È quanto si legge in una interrogazione della deputata M5S all'Ars Roberta Schillaci indirizzata al presidente della Regione e all'assessore dei beni Culturali e dell'Identità siciliana. "L'atto parlamentare prende le mosse da una vicenda denunciata dalla stampa" che - dice la deputata M5S - "racconta la disavventura di una visitatrice, alla quale, al Museo archeologico di Siracusa, è stato chiesto un certificato che ne attestasse la disabilità nonostante la sedia a rotelle con la quale la visitatrice si muoveva ne attestasse con evidenza la condizione. Alla visitatrice è stato concesso l'accesso gratuito solo dopo un'accesa discussione. Lo stesso non è accaduto però per il suo accompagnatore, costretto a pagare il biglietto, nonostante il D.M numero 239 del 2006 sancisca il libero ingresso negli istituti e luoghi di cultura ai cittadini dell'Unione Europea portatori d'handicap e ad un loro familiare o altro accompagnatore''. ''È evidente, pertanto - conclude Schillaci - che, stando a quanto riportato dalla stampa, al museo non sarebbe stata rispettata la legge e questo è inaccettabile. L'assessore Scarpinato si adoperi perché questo non accada più''