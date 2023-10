Schede Ztl quasi introvabili e app farraginosa, le proteste: "Disagi anche per i turisti"

Le schede giornaliere per la Ztl sono quasi introvabili da oltre una settimana. Le scorte della stampa precedente sono pressoché esaurite. I pochi tagliandi rimasti possono essere acquistati nei chioschi dell'Amat in piazza Indipendenza, al Politeama e alla stazione centrale dalle 8 alle 20, ma anche in via Giusti e in via Borrelli, mentre la stragrande maggioranza delle tabaccherie e delle altre rivendite sono sprovviste. A ritrovarsi in difficoltà sono i cittadini di passaggio, ma anche chi arriva da altre città come i turisti che si ritrovano a girare da un negozio all’altro a caccia del biglietto da 5 euro da pagare per passare nella zona a traffico limitato. Ci sarebbe in realtà anche la possibilità di acquistare il pass tramite l'app PalerMobilita ma l'operazione non è semplicissima: servono un codice fiscale e una carta di credito.

Così secondo quanto riferisce un tabaccaio della zona del Politeama il problema è soprattutto per i turisti stranieri: "Non riescono ad acquistare il tagliando online e talvolta li abbiamo aiutati noi coi nostri computer o smartphone per evitargli la multa". Lo stesso tabaccaio segnala che "almeno da quindici giorni non abbiamo più le schede cartacee". Disagi segnalati a PalermoToday anche da Antonella Tribuna: "Non tutti hanno la possibilità di usare l'applicazione, a volte in certi telefoni non funziona e quindi è un problema. La scorsa settimana ho scritto e telefonato all’Amat ma erano stati evasivi, mi hanno detto che stavano provvedendo. I tabacchi dicono invece che mancano proprio i pass. Resta il disagio anche per chi è solo di passaggio e vorrebbe acquistare la scheda".

La distribuzione alle rivendite è affidata dall'azienda del trasporto pubblico alla Palermo Card sas dalla quale fanno sapere che "da oltre 20 giorni siamo senza pass cartacei". Circostanza confermata anche dal presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta: "Ci scusiamo per il disagio, ma le vendite dei tagliandi Ztl nell'ultimo periodo sono state superiori alla media degli anni precedenti, per questo motivo siamo andati fuori scorta". Mistretta spiega inoltre che "la scorsa estate si è svolta la procedura per l'affidamento del servizio di fornitura delle nuove schede, ma nonostante fossero state invitate diverse ditte è arrivata una sola offerta della Mg Servizi Tipografici, azienda di Cuneo. L'ordine è stato fatto a metà settembre e la consegna dei tagliandi è prevista per lunedì prossimo".

Il presidente dell'Amat inoltre invita a "utilizzare l'app PalerMobilita" e a questo proposito annuncia che "a breve per l'accesso non sarà più necessario il codice fiscale e per l'acquisto saranno disponibili anche altre forme di pagamento oltre alla carta di credito".