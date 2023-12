Scavi in alcuni tratti di via La Lumia e via Emerico Amari, divieti di sosta e di transito ai pedoni

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emesso oggi un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Isidoro La Lumia ed Emerico Amari per lavori di scavo e distribuzione. Si tratta dell'area che si trova alle spalle del Politeama, in parte già isola pedonale.

Il provvedimento stabilisce la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 24 ore su 24; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Le strade coinvolte sono: via Isidoro La Lumia per quasi 34 metri lineari (da angolo Via Emerico Amari); via Emerico Amari per 23,5 metri lineari (da angolo via Isidoro La Lumia a di fronte civico 150); via Emerico Amari per 13,80 metri lineari (attraversamento altezza civico 150). L'ordinanza è valida 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento. Per maggiori dettagli è possibile scaricare l'ordinanza cliccando qui.