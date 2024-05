Scavi e restringimenti per la nuova fognatura, viale Michelangelo a rischio caos

Viale Michelangelo a rischio incolonnamenti nei prossimi giorni. In due punti cruciali della strada che dalla rotonda di viale Lazio arriva fino a Borgo Nuovo sono in programma gli scavi preliminari alla realizzazione della nuova fognatura di via Cruillas. A tal proposito, l'ufficio Traffico del Comune ha emesso un'ordinanza che prevede sostanzialmente due restringimenti: in viale Michelangelo, all'incrocio con via Cruillas e in via Badia, all'incrocio con viale Michelangelo.

In queste due aree è prevista la chiusura della circolazione veicolare di una porzione di carreggiata interessata ai lavori; l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24; il divieto di transito pedonale sui marciapiedi; la creazione di un percorso pedonale protetto in corrispondenza del perimetro del cantiere Il proveddimento porta la data dello scorso 13 maggio e sarà valido per 15 giorni dall'inizio dei lavori. I cantieri dovranno partire entro e non oltre 30 giorni, quindi prima del 12 giugno. La Manelli Impresa, che si occuperà degli scavi, dovrà eseguire i lavori impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale.