Scavi a Carini, torna alla luce antico insediamento di epoca tardo romana e alto medievale

Un antico insediamento di epoca tardo-romana e alto-medievale con un lembo di pavimentazione musiva è stato riportato alla luce dagli studenti dei corsi di laurea di Archeologia e Beni culturali dell’Università degli Studi di Palermo impegnati nel Progetto San Nicola - Archaeological Field School, a Carini. Oggi la chiusura della campagna di scavi 2023, realizzata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, dall'Università degli Studi di Palermo e dal Comune di Carini, che ha preso il via nel 2016 in contrada San Nicola.

L’area, gestita da ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica, risale al periodo di frequentazione della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini. All’interno dello scavo è presente anche una casa islamica, quindi di epoca successiva (11esimo secolo). “Le indagini geo fisiche realizzate quest’anno - spiega la professoressa dell’Università di Palermo Emma Vitale - hanno evidenziato la presenza di strutture sepolte in tutta l’area, di proprietà del Comune, estesa per sei ettari”.