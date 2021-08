Scavi archeologici nell'area di corso dei Mille alla ricerca delle tracce islamiche in città

Tra la fine di quest’anno e il prossimo anno a Palermo, nelle zone di Corso dei Mille, San Giovanni dei Lebbrosi, Stazione Centrale, Porta Sant’Agata e Via Guardione, si svolgeranno numerose attività archeologiche di approfondimento, dopo il ritrovamento di materiali provenienti da alcuni scavi che testimoniano presenze islamiche all'esterno della cinta muraria cinquecentesca della città.

"Alcune fonti storiche - precisa la soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano - hanno localizzato a San Giovanni dei Lebbrosi un castello musulmano detto 'de Jean', forse riferibile ad un ribat (una sorta di presidio lungo i confini del dominio islamico con funzioni difensive e di rafforzamento della fede islamica), occupato dai normanni nel corso delle operazioni di conquista della città nel 1071-1072. Sulla base dei risultati delle analisi effettuate, intorno alla metà del XII secolo, sarebbe stato realizzato, all’interno del complesso di San Giovanni, un progetto unitario per la costruzione di un ospedale dedicato alle malattie infettive. Il riconoscimento del valore del progetto condotto con la Scuola di studi arabi di Granada – evidenzia Selima Giuliano – è una conferma del valore del lavoro sin qui svolto".

Le attività saranno possibili grazie a un finanziamento della Fondazione "The Barakat Trust" per il progetto " The suburbium of Balarm during the Islamic period (AD 831- 1071/1072): new archaeological perspectives", presentato da Angelo Castrorao Barba, ricercatore postdoc presso il Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Árabes di Granada, in collaborazione con la soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, nella sezione diretta dall'architetto Maria Marrone.

Il progetto, risultato vincitore per l’edizione 2021 del concorso internazionale bandito dalla Fondazione, consentirà la realizzazione di diverse attività di ricerca sui rinvenimenti archeologici di epoca islamica quali: lo studio dei reperti ceramici, archeobotanici e zooarcheologici, indagini archeometriche e datazioni al radiocarbonio rinvenuti nel corso di alcuni scavi – coordinati dall’archeologa Giuseppina Battaglia – effettuati negli ultimi anni dalla soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo.