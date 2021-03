Adidas, Gucci, Armani: vendevano scarpe e borse contraffatte, sequestro in via Bandiera

Operazione anti contraffazione in pieno centro. I finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo hanno sequestrato prodotti con marchi contraffatti che erano in vendita su una bancarella nei pressi di via Bandiera. In particolare, nel corso del controllo i "baschi verdi" hanno notato che borse, scarpe e maglie avevano marchi come Adidas, Gucci, Armani "difformi da quelli originali, senza ologramma e con evidenti imperfezioni". La merce è stata sequestrata e l'ambulante - si tratta di un palermitano - è stato denunciato per contraffazione e ricettazione.

"L’attività di servizio - hanno spiegato dalla guardia di finanza - scaturisce dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando provinciale per verificare il rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid e in materia di sicurezza dei prodotti posti in vendita. I controlli delle Fiamme gialle in tutta la provincia palermitana continueranno in modo incessante per contrastare ogni forma di illegalità".