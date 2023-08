Scarico in mare ad Aspra, il Comune: "Colpa di un guasto ma nessun danno ambientale"

Ad Aspra, nei giorni scorsi l'impianto depurativo ha avuto un guasto elettrico che ha prodotto anche chiazze maleodoranti in mare. Successivamente è intervenuta l'Amap, l'azienda che si occupa del servizio idrico e fognario anche per la città di Bagheria. "Il guasto - fa sapere il Comune di Bagheria - ha prodotto uno scarico a mare che non ha creato danni ambientali perché lo scarico arriva già depurato - il colore giallo che si nota è il cloro - , le acque che sono uscite sotto costa sono le stesse che, in genere escono, a un miglio dalla costa".

Amap ha effettuato una comunicazione agli enti preposti: Capitaneria di porto, Arpa, assessorato regionale Territorio e Ambiente e a Demanio marittimo; nei prossimi giorni effettuerà un lavoro sull'impianto di sollevamento per mettere a regime le tre pompe di sollevamento nuove. Il guasto ha anche riguardato una condotta vecchia di oltre 40 anni che verrà sostituita. Per questi lavori, l'Amap è stata autorizzata dagli enti preposti allo scarico a mare. "Tra oggi e domani la situazione dovrebbe rientrare", riferisce l'assessore al Borgo marinaro Andrea Sciortino sentita l'Amap. Nello specifico i lavori eseguiti da Amap hanno riguardato dunque il cambio della conduttura di una vasca più l'installazione e il montaggio di tutto l'impianto elettrico.