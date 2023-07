Il mare di Sferracavallo è tornato balneabile ma il comitato insiste: "Tracce di scarichi e puzza"

Le analisi dell'Asp hanno detto che la presenza di batteri fecali è tornata sotto la soglia e che il mare dagli Scivoli a Barcarello è tornato balneabile. Ma c'è ancora qualcosa che non convince il comitato cittadino "Il mare di Sferracavallo". "Si continuano a riscontrare reflui maleodoranti nelle acque antistanti il tratto di costa chiamato 'agli Scivoli', malgrado gli ultimi campionamenti certifichino valori di inquinamento al di sotto dei limiti consentiti. È una situazione piuttosto complessa che richiede un controllo approfondito da parte degli organi preposti nei punti in cui avvengono gli sversamenti, facilmente rilevabili in quanto spesso lasciano tracce in superficie ma che richiedono un'indagine a monte, da dove cioè avviene l'immissione in falda", si legge in una nota del comitato che invia anche una foto dove è visibile schiuma nelle acque di Sferracavallo.

"Siamo convinti - proseguono - che i valori microbiologici siano scesi perché il mare, per fortuna, si autorigenera ma il problema non è stato risolto, in quanto i bagnanti nel tratto di mare che va dallo stabilimento balneare alla Baia del Corallo riscontrano strane chiazze maleodoranti Quest'anno eravamo fiduciosi che lo stato delle acque potesse migliorare, visto che nell'impianto di trattamento reflui di Barcarello, con il nuovo sistema di sollevamento a monte dei liquami, non avvengono più sversamenti né tramite il pennello né tantomeno sotto costa". Il comitato cita anche quanto riferito lo scorso 12 giugno da Sergio Agati, responsabile Unità Iesf dell’Amap ovvero che "l'impianto di sollevamento fognario di Sferracavallo dal 17 aprile 2023 è stato attivato con continuità e pertanto i liquami delle borgate di Tommaso Natale e di Sferracavallo vengono attualmente rilanciati verso l'impianto di Fondo Verde per la depurazione finale" .

"La stessa Amap - dicono ancora dal comitato 'Il mare di Sferracavallo - ha effettuato controlli nella condotta di via Plauto, soprastante la via Florio che si affaccia sugli Scivoli, per stabilire eventuali perdite, fino a oggi non riscontrate. Sono stati interessati tutti gli organi competenti, soprattutto il Nucleo operativo protezione ambiente del Comune di Palermo, con la speranza che effettuando gli opportuni controlli si possa trovare la causa degli sversamenti".