Chiazze maleodoranti nel mare di Aspra, controlli del Comune per scovare i responsabili degli sversamenti

Gli scarichi finiscono in mare e inquinano il mare di Aspra. L’Amministrazione comunale di Bagheria ha avviato nei giorni scorsi alcuni accertamenti per rintracciare la fonte degli sversamenti che sono stati rilevati nello specchio d’acqua tra la zona dei Francesi e il Sarello. Della vicenda si è interessato l’assessore con la delega sul borgo marinaro, Andrea Sciortino, che dopo l’avvistamento delle macchie galleggianti ha interessato polizia municipale, guardia costiera e Asp.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L’Amministrazione intende andare a fondo - si legge in una nota - per scoprire le cause e i responsabili di tali sversamenti che sporcano il mare della frazione con queste chiazze. I controlli, che sono già stati realizzati anche nei giorni scorsi, proseguiranno al fine di individuare l’origine dello scarico. Intanto l'assessore Sciortino invita la cittadinanza, e in particolar modo i residenti e i villeggianti della zona, a collaborare per mantenere il mare della frazione pulito, verificare i propri sistemi di scarico che vanno tenuti efficienti e funzionanti".

Sferracavallo, nuovo divieto di balneazione

Un problema simile lo vive la borgata di Sferracavallo, nel comune di Palermo, dove una decina di giorni fa, a seguito di campionamenti e analisi delle acque, era emersa una concentrazione di batteri fecali in mare. Il valore sembrava essere tornato sotto la soglia limite, come rilevato dagli esami dell'Asp, ma proprio ieri il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un'ordinanza imponendo il divieto di balneazione nel tratto di "mare degli scivoli", all'altezza dello Stabilimento Bagni.