Negata l'estradizione, scarcerato il cinquantenne russo: "Non sono un terrorista ma un rifugiato"

Non sarebbe un terrorista e nemmeno un dissidente ma un giornalista costretto a fuggire dalla Russia per denunciarne gli orrori. La Corte d'Appello ha disposto ieri la scarcerazione di Andemirkan Guchaev, 50 anni, arrestato qualche giorno fa appena sbarcato dal volo arrivato da Londra. Ad avanzare la richiesta di revoca di ogni misura è stato lo stesso ministero della Giustizia.

Guchaev, arrivato in Sicilia giovedì con documenti inglesi, era appena sceso dall’aereo e si stava dirigendo verso il terminal quando è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera aerea e dagli agenti della Digos. Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale a seguito di una condanna per terrosissimo emessa dalla Federazione Russa.

Dopo l'interrogatorio, la convalida dell'arresto da parte del Corte d'Appello e il trasferimento al Pagliarelli, l’avvocato di Guchaev, che si sempre è professato innocente, ha presentato un’istanza di scarcerazione che è stata supportata dalla richiesta presentata dal Ministero anche alla luce del fatto che la Russia, all'indomani della guerra in Ucraina, è stata esclusa dal Consiglio d'Europa. Sostenendo inoltre che, estradarlo, lo esporrebbe a "gravi ritorsioni fino alla morte".

Il cinquantenne, al quale il Regno Unito ha riconosciuto lo status di rifugiato, ha raccontato di aver lavorato fino al 2006 come giornalista indipendente denunciando la violazione dei diritti umani da parte ella Federazione, la deriva autoritaria di Vladimir Putin e la violazione dei diritti umani in Cecenia. Circostanze che Guchaev avrebbe denunciato e per cui sarebbe stato arrestato e torturato.

Dopo il delitto di Anna Politkovskaja, la collega uccisa nel 2007 e con cui aveva lavorato, il russo è fuggito e ha vissuto per un periodo negli Emirati Arabi dov'è rimasto fino al 2017. Era stata la moglie, convocata dalla polizia durante una sua visita in Russia, a scoprire dell’accusa rivolta al marito per la sua presunta attività terroristica in Siria. "Non è vero, non ci sono mai stato", si è difeso il cinquantenne.