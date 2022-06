"Rubavo perché accecata dal crack", scarcerata la "ladra di cellulari": andrà in comunità

Si è detta dispiaciuta per ciò che ha fatto ma allo stesso tempo si è giustificata sostenendo di non essersi resa conto, a causa del crack, dei danni che provocava alle vittime dei suoi "colpi". Il gip ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato di S. G., 27 anni, accusata di essere l'autrice di una lunga lista di furti di cellulari e portafogli avvenuti in pub e ristoranti, soprattutto del centro storico. Dopo due mesi trascorsi in una cella del carcere Pagliarelli la giovane, seguita per i suoi problemi di tossicodipendenza e assistita dall'avvocato Francesco Lo Nigro, è stata trasferita in una comunità dove sarà seguita da alcuni specialisti.

Tutto è iniziato circa un anno fa, quando alcuni commercianti o ristoratori hanno iniziato a registrare - e denunciare alle forze dell'ordine - diversi furti simili tra loro per modus operandi. Dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza le vittime, confrontandosi su Whatsapp, sono riuscite a mettere insieme vari dettagli tracciando un identikit della responsabile: si trattava di una ragazza alta poco più di un metro e sessanta, con il naso aquilino e i capelli mossi di colore rosso. Segni particolari: un tatuaggio su una mano che è stato inquadrato più volte dalle telecamere.

Le settimane passavano e la lista dei colpi si allungava. "Ormai sappiamo tutti chi è, perché non la arrestano?", chiedevano alcuni commercianti. Dopo aver raccolto tutte denunce, gli agenti dei commissariati Libertà, Zisa-Borgo Nuovo e Oreto-stazione hanno organizzato un servizio mirato riuscendo a rintracciare la ragazza per la quale è stato emesso un provvedimento urgente in cui le venivano contestati circa trenta episodi a cui si aggiungono altri procedimenti.

Durante l'interrogatorio davanti al giudice la 27enne ha confessato le proprie responsablità, ammettendo però di avere agito quasi sempre sotto l'effetto della droga. I furti infatti, come poi ricostruito, le servivano per ottenere contanti o smartphone da rivendere a Ballarò, dove vivrebbe il suo ricettatore, per poi reimpigare il ricavato e potere acquistare il crack da cui era ormai diventata dipendente. E per questo problema sarebbe seguita, già dal 2017, dagli specialsiti dei Servizi per le tossicodipendenze dell'Asp.

"E' molto dispiaciuta per ciò che ha fatto - spiega a PalermoToday l'avvocato Lo Nigro - ma in più occasioni mi ha detto di non essersi mai resa conto, proprio a causa della droga, del danno che stava arrecando. Ora ha capito di aver sbagliato e farà il possibile per riparare. Ha avuto una vita difficile, così come sono stati difficili gli ultimi due mesi. Il carcere, da quel che mi ha raccontato, non è un posto adatto per una persona con i suoi problemi".