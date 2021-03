Lo scandalo dati Covd alterati, Confimprese: "Orlando revochi sospensione mercatini"

Con una lettera inviata al sindaco Leoluca Orlando e al prefetto, il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice ha chiesto la revoca del'ordinanza che sospende i mercatini della VII circoscrizione. "L’indagine della magistratura in corso - spiega Felice - dimostra un uso disinvolto dei dati per fini politici che poco hanno a che vedere con la salvaguardia della salute pubblica. Secondo la magistratura il commissario per l’emergenza epidemiologica Costa ha 'dato un contributo morale' all’iniziativa non denunciando e comunque ritenendo possibile spalmare i dati su più giorni in nome di una media settimanale. Considerato che la chiusura dei mercati è figlia della richiesta dello stesso commissario – conclude Giovanni Felice - motivata dalla necessità di dovere 'osservare i dati', visto che afferma 'anche lui vede i dati' e quindi c’è da supporre che li conosca benissimo anche se, ci risulta, non siano stati portati al tavolo, abbiamo chiesto al sindaco l’immediata revoca dell’ordinanza in quanto, a nostro avviso, è venuta meno la motivazione che ha determinato la sua emissione".