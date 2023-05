L'arte vola tra Palermo e New York, per tre anni scambio di capolavori tra il Met e il Salinas

Il Metropolitan Museum of Art di New York ha annunciato oggi un nuovo accordo di collaborazione con la Regione siciliana che prevede prestiti a lungo termine di capolavori antichi al museo statunitense e lo scambio di prestiti triennali tra il Met e il Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo. "L'accordo fa seguito a decenni di proficua collaborazione tra il museo e la Repubblica Italiana", sottolinea un comunicato del Met.

"Il Metropolitan Museum of Art è onorato di approfondire la sua lunga collaborazione con la Repubblica Italiana grazie a questo nuovo accordo, che ci permette di mostrare antichi tesori al pubblico e agli studiosi qui a New York e a Palermo", ha dichiarato Max Hollein, direttore del Met.

Seán Hemingway, curatore del Dipartimento di Arte greca e romana al Met, ha aggiunto: "Questo scambio di importanti prestiti annuncia una nuova era di collaborazione tra il Metropolitan Museum of Art e il Museo Archeologico 'Antonino Salinas' di Palermo. Sono ansioso di approfondire la nostra partnership con nuovi progetti negli anni a venire". Caterina Greco, direttrice del Salinas ha commentato: "La collaborazione con il Metropolitan Museum of Art consolida l'importante ruolo che il museo Salinas ha assunto negli ultimi anni nel contesto delle relazioni tra istituzioni culturali internazionali - relazioni che, oltre allo scambio di opere, mirano a costruire 'comunità scientifiche' ispirate a criteri di autentica reciprocità".

Il Metropolitan ha ora in mostra una selezione di importanti oggetti provenienti dal Salinas, che saranno esposti per i prossimi tre anni. L'accordo sottolinea l'importanza dell'antico patrimonio culturale siciliano e migliora la presentazione da parte del Metropolitan dell'arte delle principali regioni greche durante il periodo arcaico.

I tre prestiti attuali sono: una metopa in pietra calcarea da tempio (circa 480-470 a.C.); un altare in terracotta, o arula (primo quarto del V secolo a.C.); e una lampada in marmo scolpito (inizio VI secolo a.C.). Tutti provengono dai primi scavi di Selinus (l'attuale Selinunte), l'antica città coloniale greca in Sicilia, e richiamano l'attenzione su un sito significativo che è stato scavato dal 2006 dall'Istituto di Belle Arti della New York University in collaborazione con la Regione siciliana. Sin dal XIX secolo, i resti di Selinus sono noti per la loro impressionante architettura, che presenta alcune delle prime metope scultoree conosciute nel mondo greco. In cambio degli oggetti provenienti dalla Sicilia, il Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met ha prestato al Salinas quattro eccezionali brocche cipriote. Questi oggetti, provenienti dalla collezione Cesnola di arte cipriota, risalgono al 750-600 a.C. circa. Due di essi mostrano un'influenza assira e fenicia, con scene incentrate sull'albero sacro raffigurato.

Fonte: Adnkronos