Tragedia a Mongerbino, scalatore scivola dalla parete rocciosa e muore

Tragedia a Mongerbino. Questo pomeriggio un turista spagnolo di 28 anni, originario di Barcellona è morto precipitando dalla scogliera di Capo Zafferano che stava provando a scalare.

La vittima, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolata dalla parete rocciosa facendo un volo di oltre 30 metri. Da una prima ricostruzione sarebbe morta prima ancora di arrivare in acqua. Il corpo, infatti, è stato recuperato dopo le segnalazioni giunte da diverse imbarcazioni di fronte.

Immediato l'intervento dei soccorritori: le operazioni di recupero sono state coordinate dalla guardia costiera, con il supporto della polizia e dei vigili del fuoco. Inoltre, è stato necessario anche l'intervento dei tecnici del soccorso alpino che hanno recuperato l'attrezzatura dello scalatore rimasta appesa alla parete.