Scadenza dell'assegno di inclusione, il messaggio del Comune ai palermitani

In questi giorni i beneficiari dell'assegno di inclusione stanno ricevendo un sms dall'Inps che ricorda la scadenza imminente dei 120 giorni entro i quali, presentandosi ai Servizi sociali, è possibile avere confermata l'erogazione dell'assegno. Con precedenti avvisi, il Comune ha invitato i percettori in attesa di convocazione a recarsi spontaneamente entro il mese di giugno negli uffici preposti per ottenere l'estensione dell'assegno.

"Tuttavia - precisano dal Comune - considerato il considerevole flusso di persone che si stanno presentando in questi giorni presso gli sportelli del Servizio sociale territoriale, gli Uffici accetteranno solo ed esclusivamente i percettori ai quali i 120 giorni sono già scaduti o scadranno nel mese corrente. Nel caso di forte affluenza, gli utenti potranno essere indirizzati ad altri sportelli. Sarà, comunque, possibile recarsi spontaneamente presso gli uffici di via Garibaldi 26, indipendentemente dalla residenza del beneficiario".