Nave ong con 367 migranti al largo della Sicilia, arriva l'ok dal Viminale: sbarcherà a Palermo

Assegnato il porto di Palermo per lo sbarco della Geo Barents. Arriverà in serata al Molo quattroventi la nave di Medici senza frontiere a bordo della quale ci sono, oltre ai membri dell’equipaggio, 367 migranti soccorsi in varie operazioni nel Mediterraneo. Tante le donne, oltre 150 i minorenni, che sbarcheranno dopo aver affrontato il maltempo in alto mare.

Medici senza frontiere negli ultimi giorni ha aggiornato la situazione tramite i social. Il primo tweet risale al 22 ottobre. "Geo Barents - si legge - ha salvato 36 persone da una barca di legno in acque internazionali. 25 uomini e 11 donne, tra cui anche 15 bambini sotto i 15 anni, sono adesso al sicuro dopo essere stati alla deriva in mare per ore".

In pochi giorni gli interventi si sono moltiplicati - tre sono stati effettuati in meno di 24 ore - sottoponendo i volontari e i migranti a un'estenuante attesa interrotta dalla decisione del ministero dell’Interno che, anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, ha autorizzato lo sbarco della nave rimasta a lungo di fronte alle coste dell'Agrigentino.

"Alla nave - ha twittato Medici senza frontiere alle 12 di oggi - è stato assegnato un porto di sbarco. Siamo contenti e sollevati. Le 367 persone a bordo sbarcheranno a Palermo". La Prefettura, a cui toccherà il coordinamento delle operazioni di sbarco, ha attivato la macchina che vede il coinvolgimento di Comune, Asp, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e sanitari del 118.

Al Molo quattroventi sono state allestite le tende per il triage per valutare le condizioni dei migranti, sottoporli al tampone per il Coronavirus e, in caso di negatività, trasferirli nelle varie strutture dell'Isola.