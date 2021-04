A volto coperto prendono a sassate il pullman del Palermo: distrutto un vetro

L'aggressione è avvenuta ieri sera a Messina, mentre il mezzo era diretto in Calabria. I giocatori non erano a bordo e sono stati trasferiti a Bari in aereo. E' stato necessario far arrivare nella notte un altro bus per poter trasportare l'attrezzatura tecnica necessaria alla squadra