Sas, tutti i lavoratori passano a full time: "Finalmente musei sempre aperti"

Sottoscritto l'accordo per il passaggio da part time a full time per tutti i lavoratori in servizio presso la Sas, destinati ai servizi aggiuntivi dei musei, dei parchi archeologici, dei Beni Culturali e dei servizi amministrativi nei Dipartimenti.

"Un traguardo storico da sempre sostenuto dalla Uil che, oltre a dare pari dignità lavorativa ai lavoratori, risolverà non pochi problemi organizzativi e gestionali per la Regione siciliana”. Lo affermano la segretaria della Uil Sicilia e Area vasta, Luisella Lionti, insieme a Toto Sampino, segretario generale della Uil Fpl Sicilia, e Gianni Borrelli, responsabile regionale Sas della Uil Fpl.

I lavoratori interessati al provvedimento sono 200 custodi dei beni culturali e 130 tra funzionari e istruttori in servizio lavorano presso le strutture della Regione. "In questo modo - aggiungono i sindacalisti - si eviterà di chiudere per carenza di personale i nostri siti culturali e i musei a partire dal periodo natalizio e ad incrementare la forza lavoro presso gli uffici della Regione per smaltire e velocizzare l'iter per il Pnrr".