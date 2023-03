La saracinesca è rotta e non c'è nessuno che la ripara: resta chiusa la delegazione comunale Noce-Malaspina

La saracinesca è rotta e non c'è nessuno che la ripara. Per questo motivo la postazione decentrata Noce-Malaspina stamattina non ha aperto i battenti. La chiusura degli uffici, che si trovano in via Bevignani, è stata comunicata all'utenza con un un avviso affisso sul cancello e scritto in un italiano a dir poco... zoppicante.

Invano il presidente della quinta circoscrizione, Andrea Aiello, ha chiesto al Comune l'intervento di un manutentore. E così servizi e lavoratori sono spostati nella delegazione di largo Pozzillo, a Borgo Nuovo. Informazione quest'ultima aggiunta a penna nell'avviso, come si evince dalla foto scattata da un lettore di PalermoToday.

Inevitabili le proteste dei cittadini. Innanzitutto per le modalità di comunicazione: "Oltre ad essere scritto male - dice Emiliano Favata - l'avviso non riporta né la data né una firma. E' mai possibile che i servizi anagrafici, come il rilascio della carta d'identità, rimangano preclusi alla cittadinanza senza precisare i 'motivi tenici' che hanno imposto la chiusura? Non basta la vergogna del 'foglio turno' per rinnovare un documento? Purtroppo in questa città siamo condannati all'arretratezza".

Tra Coime e Cantiere municipale, l'amministrazione non è stata in grado di reperire un operaio per aggiustare la saracinesca che, a quanto pare, già da qualche tempo aveva dei problemi. "Siamo stati costretti a chiamare una ditta privata: lunedì alle 8,30 gli uffici riapriranno. Si è trattato di un 'incidente di percorso' ci scusiamo con i cittadini".