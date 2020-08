Operai pagati "in nero" in un cantiere di via Santa Maria di Gesù, sanzionata un'impresa

Su tre operai trovati in un cantiere, due erano “in nero” e uno di questi aveva pure il reddito di cittadinanza. È quanto accertato dai finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo che hanno sottoposto a controlli un’impresa che stava eseguendo alcuni lavori nella zona di via Santa Maria di Gesù.

"Per due lavoratori il titolare - chiarisce meglio una nota - non è stato in grado di esibire alcuna documentazione. I finanzieri hanno inoltre rilevato che uno dei lavoratori in nero prestava la propria opera lavorativa nonostante un componente del suo nucleo familiare fosse percettore del reddito di cittadinanza". Quest’ultimo lavoratore è stato quindi segnalato all’Inps di Palermo per l’indebita percezione del contributo statale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei confronti dell’impresa edile si procederà invece alla contestazione delle relative sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.800 a un massimo di 10.800 euro in un caso e da un minimo 3.600 a un massimo di 21.600 maggiorata del 20% (maxi sanzione) nell'altro, ovvero relativamente al soggetto risultato percettore del reddito di cittadinanza.