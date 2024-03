Controlli e sanzioni in centro storico, sequestrato il dehors di un locale: multa di oltre 5 mila euro

Violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro. E' il bilancio di un accesso ispettivo effettuato ieri sera da poliziotti, vigili urbani e personale dell'Asp in un locale nel quartiere Tribunale-Castellamare (di cui non è stato fornito il nome dalle forze dell'ordine ndr).

Per l'esercizio commerciale sono state riscontrate diverse irregolarità di natura amministrativa, tra cui l'occupazione illecita di una porzione di suolo pubblico, la violazione del necessario nullaosta della Sovrintendenza beni culturali della Regione siciliana e del regolamento dehors del Comune, l'utilizzo di apparecchiature elettroacustiche con diffusione musicale difforme da quanto descritto nella relazione fonometrica.

La struttura del dehors è stata posta sotto sequestro preventivo. Ulteriori accertamenti all'interno del locale hanno permesso di constatare diverse violazioni sanitarie come carenze strutturali, omessa comunicazione della variazione della scia sanitaria, mancanza dell'aggiornamento del manuale di autocontrollo Hsccp. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 5.200 euro.