Dati falsi nei moduli per ottenere i buoni spesa dal Comune, scoperti 40 furbetti

Avevano altre forme di sostegno economico ma ciononostante avrebbero compilato i moduli forniti dal Comune in maniera tale da ottenere anche i buoni spesa. I finanzieri del comando provinciale hanno denunciato 40 palermitani per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Per ciascuno di loro è stata avviata l’azione per il recupero di circa 11.120 euro già distribuiti. Elevate sanzioni per 45.120 euro.

Le irregolarità sono emerse dopo “un’attività di polizia economico-finanziaria - si legge in una nota - per vigilare e tutelare il bilancio dello Stato, della Regione e degli enti pubblici". Sotto la lente sono stati passati i modelli di autocertificazioni inviati all’Amministrazione in cui ogni richiedente, dopo aver sottoscritto l’istanza di accesso all’intervento socio-assistenziale e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste.