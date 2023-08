"Non è Santina Renda la donna che vive in Germania", l'esame del Dna spegne le speranze

Le speranze erano poche, ma ora è arrivata anche la certezza dall'esame del Dna. Non è Santina Renda la donna che vive nel Nord della Germania e che nelle settimane scorse si era messa in contatto con l'associazione Manisco World, che si occupa di persone scomparse. A darne notizia l'avvocato palermitano Giorgia Bagnasco, che fa parte del tema legale della Manisco.

La tedesca quarantenne, la stessa età che oggi avrebbe Santina Renda - di cui non si hanno notizie dal 23 marzo 1990, quando fu vista per l'ultima volta in via Pietro Dell'Aquila, la strada del Cep in cui abitava - aveva raccontato all'associazione di aver notato una grossa somiglianza tra le sue foto da piccola e quelle pubblicate sul sito della Manisco, oltre a riconoscersi nella storia della scomparsa di Santina.

L'avvocato Luigi Ferrandino, responsabile dell'area legale ed investigativa della Manisco, dopo aver coinvolto tutti gli esperti del team per valutare le informazioni fornite della donna e capire se vi fossero i presupposti per proseguire nell'attività di verifica, aveva deciso di procedere all'acquisizione del materiale biologico necessario per compiere l'esame del Dna e sciogliere ogni dubbio.

"Con grande difficoltà, la scorsa settimana, il materiale biologico è giunto presso il laboratorio di Marina Baldi a Roma e nel giro di poco meno di una settimana abbiamo avuto il responso". Responso negativo che è stato comunicato prima alla famiglia di Santina Renda e poi ai tanti che seguono il caso attraverso i social.