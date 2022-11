Il caso di Santina Renda torna a "Chi l'ha visto?": "Ecco come potrebbe essere oggi"

A 32 anni dalla scomparsa si sono riaccesi improvvisamente i riflettori sul caso di Santina Renda, la bambina di 6 anni e mezzo che sparì in via Pietro Dell'Aquila, al Cep, il 23 marzo del 1990. Dopo gli interventi a "Mattino Cinque", ieri la madre, Enza Scurato, e la sorella, Francesca Renda, hanno rinnovato l'appello a "Chi l'ha visto?", la trasmissione di Rai 3, che sin dal primo momento si è occupata della vicenda.

Durante il programma è stata mostrata una bozza di invecchiamento (nell'immagine sotto) elaborata anche grazie ai tratti somatici della sorella e dei genitori dell'allora bambina, che oggi avrebbe 39 anni. "Fra qualche giorno avremo la versione finale dell'age progression", ha spiegato l'avvocato Luigi Ferrandino, che assiste la famiglia Renda, insieme all'associazione Manisco World.

"L'associazione - ha aggiunto il legale - si occupa di persone scomparse e ha forte diffusione sui social. La finalità è quella di rendere virali le immagini di Santina e la sua age progression per far sì che il suo annuncio arrivi più lontano possibile. Con Angela Celentano (bambina scomparsa a 3 anni nel 1996, sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli, ndr) siamo arrivati a 3 milioni di visualizzazioni nel mondo, speriamo di fare lo stesso con Santina. Per questo volevo chiedere a tutti i telespettatori di condividere le immagini di Santina".

Il caso di Santina Renda rimane tutt'ora un mistero. Tutte le piste scandagliate negli anni non hanno portato ad alcun risultato. Durante la trasmissione di ieri sera, si è fatto riferimento a un "uomo misterioso". La sorella Francesca, che quel giorno stava giocando con Santina, ha raccontato: "Uscendo da scuola, siamo andate a casa a pranzare e poi nel pomeriggio siamo andate nel cortile sotto casa a giocare. Lì si aggirava una macchina bianca, a un certo punto si è fermata ed è sceso un uomo con barba folta e occhiali da sole. Non ricordo se l'avesse attirata con delle caramelle o dei pupazzi, ma so solo che l'afferrarono e la misero in macchina. Da allora mia sorella non è più tornata a casa". La trasmissione ha mostrato l'identikit fatto all'epoca dell'uomo con la barba (nell'mmagine sotto).

"Il giorno dopo la scomparsa - ha aggiunto la madre Enza Scurato - abbiamo ricevuto una segnalazione: un signore di Lamezia Terme che stava andando a pescare, vide in un campo nomadi due bambine: una più grande e l'altra più piccola che piangeva a dirotto. L'indomani andò in onda 'Chi l'ha visto?', che mostrò la foto di Santina e l'uomo di Lamezia Terme disse alla moglie: 'Questa è la bambina che io ho visto piangere'. Fece denuncia ai carabinieri che andarono lì e trovarono piatti di plastica e scontrini di un supermercato di Palermo". Ma nessuna traccia di Santina.