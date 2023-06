VIDEO | Telefonata riaccende le speranze per Santina, l'avvocato: "Risultati test Dna nei prossimi giorni"

Una donna del nord Europa ha detto di essersi riconosciuta in Santina Renda e di volersi sottoporre a tutte le analisi del caso per accertarsene. A Mattino Cinque parla l'avvocato Luigi Ferrandino: "Le abbiamo delle indicazioni per le tecniche di spedizione del suo materiale biologico"