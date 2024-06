Santa Messa per ricordare il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

15 giugno 1994-2024 Il Movimento Pro Sanctitate di Palermo ricorda il trentennale del Dies Natalis del suo Fondatore, Guglielmo Giaquinta. Il Servo di Dio ha lasciato in eredità il Carisma della Vocazione Universale alla Santità, Sacerdote e Vescovo di Tivoli ha incentrato la sua azione pastorale a guidare molte anime nella vita interiore.

Dal 1947 ha fondato una famiglia ecclesiale dal nome programmatico Pro Sanctitate, ormai sparsa in tante parti del mondo dall'America all'India, passando per l'Italia , la Lettonia e Malta. Nel suo cuore il sogno di un mondo di Santi e Fratelli. La Santa Messa sarà celebrata alle 18:00 di sabato 15 giugno 2024 presso la Cappella della Sede del Movimento in via De Calboli, 29.