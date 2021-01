Santa Flavia, arrivano nuove restrizioni anti Covid: scuole chiuse, mercato sospeso

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi. Divieto di stazionamento nelle piazze, nei parchi, nelle ville e negli spazi adiacenti. Divieto di ingresso nel territorio comunale agli ambulanti provenienti da altri Comuni per vendere ogni genere di prodotto. Sospensione del Mercato del contadino. Sono queste alcune delle misure introdotte a Santa Flavia dal sindaco Salvatore Sanfilippo con un'ordinanza in vigore da oggi e fino al prossimo 2 febbraio.

Il primo cittadino le ha annunciate, in diretta Facebook, ieri sera. "Il numero dei positivi - afferma Sanfilippo - continua a salire. Oggi ci ritroviamo con 196 positivi al Covid-19. Per questo mi ritrovo a firmare una nuova ordinanza ancora più incisiva".

Il provvedimento introduce anche la chiusura al pubblico alle 17,30 per supermercati, alimentari, macellerie, fruttivendoli, pescherie, attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti ittici preparati e surgelati, negozi per la cura dell'igiene e della salute, ferramenta e colori, negozi di ricambi d'auto e nautica, panifici, tabacchi, edicole, cartolerie e forniture per l'ufficio. Dopo le 17.30 è permesso effettuare consegne a domicilio. Saracinesche abbassate per tutte le attività sopra elencate la domenica.