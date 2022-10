Cade dal tetto di casa mentre controlla le cisterne: settantenne in gravi condizioni

Era salito sul tetto di casa sua, probabilmente per controllare le cisterne d'acque, quando all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di oltre 6 metri e sfondando un lucernario. Un uomo di 70 anni, D. T., è stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto in via della Chiesa, a Santa Flavia.

Il settantenne, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stato portato in ospedale dov'è entrato in codice rosso. Dopo i primi accertamenti che hanno evidenziato diverse fratture ed emorragie interne, l'uomo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta per il momento riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato i vicini per tentare di ricostruire l'accaduto.