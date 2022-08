VIDEO | Sant'Erasmo, sorpresa in acqua: pescato squalo di grosse dimensioni

L'animale è stato preso in modo accidentale a pochi metri dal porticciolo con un kayak da pesca e poi gettato nuovamente in mare. Viene chiamato "squalo limone", per via dei suoi denti aguzzi. Il breve filmato inviato da Fabio Vella