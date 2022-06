Sant'Erasmo, entro un mese un nuovo parcheggio al posto del degrado e degli abusivi

Un altro passo nella riqualificazione della zona di Sant'Erasmo, con l'apertura di un parcheggio custodito con 92 stalli, che sarà in funzione, in base alle previsioni, al massimo entro un mese e che consentirà si spera di contrastare sia la presenza di posteggiatori abusivi che l'abbandono di rifiuti ed il degrado.

La gestione dell'area di 2.800 metri quadri, che appartiene al demanio marittimo, è stata affidata dall'Autorità portuale alla "Osp srl". Nel nuovo parcheggio, che costeggia il tratto del Foro Italico che va da via Padre Messina a via Lincoln, ci saranno anche 4 posti riservati ai disabili e 2 riservati alla sosta di bus gran turismo.

L'operazione rientra nell'ambito della convenzione firmata il 31 dicembre 2020, con la quale l'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha affidato per 20 anni alla Osp (Operazioni Servizi Portuali) la concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale, tra cui i parcheggi.

Già a partire da lunedì le maestranze di Osp provvederanno a sistemare la segnaletica, sgomberare l'area e a realizzare le opere necessarie per la messa in esercizio, tra cui i dissuasori e la segnaletica orizzontale e verticale; il sistema di controllo accessi con barre mobili; l'installazione di casse automatiche, hardware e software di gestione accessi (compresi i tornelli per passaggio disabili e i collegamenti elettrici e dati); l'installazione di videocamere di controllo area, la collocazione dei cestini per la raccolta differenziata. Al massimo entro un mese, calcolando anche i tempi di consegna di barre e casse automatiche, il parcheggio sarà in funzione.

"In questo modo – precisa il presidente di Osp, Giuseppe Todaro – garantiremo un ulteriore servizio in un'area che sta diventando sempre di più luogo di attrazione per la movida palermitana. Ma al tempo stesso, restituiremo decoro e regole ai cittadini, visto che spesso nello stesso tratto abbiamo registrato atti vandalici e abbandono illecito di rifiuti, mentre i posti auto sono in mano ai parcheggiatori abusivi".