Sanità, vertice assessore-sindacati: "Priorità all’aumento del tetto di spesa per potenziare gli organici"

"Il potenziamento dell’organico delle aziende sanitarie e ospedaliere scatterà dopo l’aumento dei tetti di spesa e la nomina dei direttori generali”. È quanto appreso dal Nursind Sicilia nel corso di un incontro che si è tenuto ieri all'assessorato alla Salute con i sindacati alla presenza dell’assessore regionale Giovanna Volo. Presenti per la sigla autonoma Salvatore Vaccaro, Alfredo Guerriero, Salvatore Terrana e Massimo Latella.

“Il Nursind – affermano i sindacalisti al termine dell’incontro - auspica che tale iter, legato al risanamento dei conti della sanità, si concluda al più presto permettendo finalmente di iniziare una programmazione che consenta di fornire servizi efficienti al cittadino. L'assessorato ha ribadito il suo impegno a conformarsi a quanto stabilito dalla contrattazione vigente e nello specifico a una puntuale informazione ai sindacati delle iniziative assessoriali. Dal canto nostro – proseguono - abbiamo ribadito con forza l'importanza di intervenire sulle dotazioni organiche, evidenziando che secondo le stime attuali mancano circa 3.500 infermieri e 2 mila operatori sociosanitari per mettere in sicurezza la maggior parte delle strutture attualmente esistenti”. Per Salvatore Vaccaro, vicesegretario nazionale del Nursind “è fondamentale mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale, soprattutto a livello territoriale, rimodulare l’offerta e iniziare un nuovo processo organizzativo partendo dalle modifiche alle linee guida per il calcolo delle dotazioni organiche e sul corretto utilizzo del personale all’interno delle aziende ospedaliere”.

Nel corso della riunione, il Nursind ha sollecitato anche un incontro immediato con tutte le parti coinvolte per definire l'aumento di 145 euro pro capite, come ulteriori fondi da destinare agli incarichi di funzione, stanziati dalla legge di bilancio 2022. Risorse utili per le organizzazioni aziendali che potrebbero portare una migliore articolazione dei servizi.