Sanità, scatta la protesta in centro: "Garantire a tutti il diritto alla salute"

Cgil in piazza oggi a Palermo con una grande manifestazione regionale per il rilancio del sistema sanitario pubblico allo scopo di garantire a tutti il diritto alla salute. Un corteo si è snodato da piazza Parlamento allo spazio antistante Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione. La manifestazione è stata organizzata da Cgil Sicilia, Spi e Funzione pubblica regionali con l'adesione di molte otrganizzazioni. Al centro delle critiche l'azione del governo regionale ritenuta inadeguata ad affrontare i gravi problemi della sanità: dalle liste d'attesa, alla carenza di personale sanitario.

Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni, il piano di riordino della rete ospedaliera e della medicina del territorio e altri obiettivi contenuti nella piattafora rivendicativa. Grande preoccuuazione per l'autonomia differenziata che sottrarrà risorse alla Sicilia, non solo alla sanità ma anche ad altri settori importanti come l'istruzione. La Cgil annuncia la sua mobilitazione contro il provvedimento. "Gravissimo - dice una nota- che questa opposizione non sia venuta dal governo regionale, visti i danni che l'autonomia differenziata produrrà alla Sicilia. C'è stata più attenzione alle logiche di schieramento che agli interessi reali dei siciliani".