Villa Sofia-Cervello, cambio al vertice: si insedia un nuovo direttore amministrativo

Loredana Di Salvo è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo. Avvocato, 53 anni, nata a Mussomeli (Caltanissetta), vanta una lunga esperienza nell’ambito delle funzioni dirigenziali con competenze gestionali di risorse umane: già direttore del Servizio Personale dell’Asp di Agrigento e direttore dell’Uoc “Affari Generali e Legali”, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Palermo e oggi torna agli “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” dove, tra il 2018 ed il 2019, è stata componente dell’Oiv (organismo indipendente di valutazione).

Anche iscritta nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, Loredana Di Salvo vanta una formazione professionale di altissimo livello: laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, Master universitario di II° livello in “Giustizia Amministrativa” conseguito presso l’Università degli studi di Catania; Master in “Management nei servizi sanitari”; Master “MIDAS innovazione dirigenza amministrativa in sanità”. Nel corso della sua esperienza - soprattutto all’Asp di Agrigento - ha maturato qualificate competenze organizzative, relazionali e capacità gestionali nel pubblico impiego “contrattualizzato”, acquisendo, dagli Organismi indipendenti di valutazione preposti alla misurazione della performance, valutazioni annuali positive con una percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati pari al 100%.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, Walter Messina, nel saluto di insediamento del neo direttore amministrativo, sottolinea: “Esprimo, a nome di tutta l’azienda il benvenuto all’avv. Di Salvo, sicuro che il background di lungo corso ed il profilo professionale di altissima levatura che la caratterizzano, si riveleranno significativi per la direzione strategica aziendale ed, al contempo, manifesto un sentito ringraziamento all’uscente dottoressa Rosanna Oliva per l’encomiabile lavoro svolto e la cui costruttiva collaborazione è stata per tutti noi preziosa”.



