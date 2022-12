Sanità, la Fials rilancia l’attività sindacale: pronti a nuove battaglie per potenziare gli organici e conquistare le stabilizzazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stabilizzazioni del personale precario, adeguamento stipendi e potenziamento degli organici: sono i tre obiettivi principali della Fials Palermo in vista del nuovo anno. Il sindacato si è ritrovato la vigilia di Natale al Santuario della Madonna del Ponte, a Partinico, per la Santa Messa e per i tradizionali auguri di fine anno.

“Siamo cresciuti tanto in questo 2022 - spiega il commissario palermitano Giuseppe Forte - e i numeri in termini di adesioni e risultati confermano che siamo sulla strada giusta. Adesso un nuovo anno di battaglie sindacali è alle porte e ci faremo trovare pronti, con una squadra di dirigenti preparati e attenti alle esigenze di ogni singolo lavoratore”. Durante la Messa, Forte ha fatto un atto affidamento come commissario della Fials a Gesù, ripromettendosi di ispirarsi all’insegnamento della chiesa: “Come cristiano cattolico non posso prescindere nella mia attività sindacale dai principi del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa, fondata su criteri di giustizia e di lealtà” ha spiegato il leader del sindacato a Palermo. “La mia attività sindacale come commissario straordinario della Fials di Palermo si ispira a questi principi” ha aggiunto.