Sanità, la Fials regionale si riunisce a Palermo: confronto sulle criticità della sanità siciliana

La nomina dei nuovi direttori generali e le problematiche del sistema sanitario regionale sono stati i temi all’ordine del giorno discussi nel corso della riunione della segreteria regionale della Fials a Palermo. L’incontro si è tenuto nei nuovi locali della segreteria di Palermo in via Vittorio Alfieri, 47, una nuova location elegante voluta dal commissario Giuseppe Forte in una zona ben servita della città, che offre anche assistenza fiscale e servizi di Caf ai lavoratori. Nei nuovi locali sono presenti inoltre stanze che consentono di svolgere attività di formazione utili agli operatori sanitari. Presenti al confronto i segretari delle varie province che hanno discusso su problematiche e criticità del settore. Il segretario regionale, Sandro Idonea, è inoltre intervenuto parlando di un corretto e proficuo utilizzo delle risorse economiche, con particolare riferimento ai fondi pensioni, piani di accumulo, liberalizzazione del mercato energetico e altri argomenti correlati. Si è inoltre discusso dei numeri in crescita del sindacato e delle attività in programma nel 2024.