Ritardi dell'Asp nel rilascio dell'esenzione ticket, i cittadini si spazientiscono: "Quasi due mesi d'attesa"

Quasi due mesi di attesa per il rilascio dell'esenzione ticket e i ritardi dell'Asp fanno spazientire i cittadini. A Palermo e provincia sono in 450 mila gli esenti, che dallo scorso primo aprile hanno fatto istanza di rinnovo dopo due anni di proroga concessa per la pandemia.

Numeri monstre che hanno intasato l'attività degli uffici dell'Asp, che può contare solo su 100 impiegati addetti a questo servizio. "I cittadini sono in attesa di risposta da parte dell'Asp. La sede di via Giorgio Arcoleo è chiusa al pubblico, nessun appuntamento disponibile e nessun numero verde o nessuna mail di risposta alle segnalazioni di tale disservizio" dice Simone Teresi, che lavora in un Caf a Guarnaschelli e si trova sommerso di pratiche ancora "in lavorazione" o addirittura "assenti". "E ciò - aggiunge - nonostante siano state regolarmente caricate".

"E' impensabile - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - che dopo quasi due mesi ci siano anziani, esenti per reddito o per patologia, che non possano ritirare i farmaci che devono assumere o effettuare visite mediche. I disagi si sarebbero potuti evitare se la burocrazia fosse andata incontro ai richiedenti. Come? Una volta trasmessa l'autocertificazione, nelle more che venga emessa l'esenzione, l'Asp avrebbe potuto consentire agli aventi diritto di recarsi presso dal dottore di famiglia per le prescrizioni necessarie, consegnando al medico l'identica attestazione dell'Asp con il numero di pratica assegnato".

L'Asp replica dicendo che "sono oltre 350 mila gli attestati di esenzione ticket per reddito già esitati e il ricorso allo sportello online per il rilascio dell’esenzione ticket per reddito, ha consentito di fronteggiare la grandissima richiesta di città e provincia evitando assembramenti negli uffici".

"Sono 155.717 gli attestati finora rilasciati dall’Asp - conclude la nota - ed altri 200 mila certificati sono pronti per essere scaricati dal portale dagli utenti. Gli aventi diritto possono richiedere il rilascio dell’esenzione esclusivamente attraverso lo sportello online oppure rivolgendosi ai Caf convenzionati. I tempi di attesa sono variabili con picchi più elevati per la città dove c'è un numero di esenti consistente. L’Azienda sta provvedendo a potenziare ulteriormente l’attività che già può contare su oltre 100 operatori".