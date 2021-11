Sanità, caos nella mobilità regionale: "Garantire date certe ai vincitori del bando"

“Istituire una cabina di regia per garantire date certe ai vincitori della mobilità nella sanità siciliana”. E' la richiesta del sindacato Nursind che invoca un intervento urgente al governo per sollecitare le aziende sanitarie nella concessione dei nulla osta necessari per il trasferimento dei vincitori. I lavoratori, infatti, rischiano la beffa: dopo il ritardo per l’approvazione delle graduatorie, adesso sono costretti a ulteriori attese perchè le aziende non rilasciano il via libera in tempi rapidi.

Il sindacato delle professioni infermieristiche solleva inoltre un altro problema legato al rinnovo del contratto del personale impegnato nella lotta contro il covid. “Migliaia di dipendenti - scrive il coordinatore regionale Nursind, Salvo Calamia - inquadrati con contratti a tempo determinato, a partita iva, co.co.co, e altre forme, attendono il rinnovo dei contratti, in scadenza a fine anno, per garantire la continuità assistenziale e la salvaguardia della salute dei cittadini. Alcune regioni hanno avviato le procedure di proroga di tutti i contratti fino al 31 dicembre 2022 prevedendo un impegno al percorso di stabilizzazione”. Da qui la richiesta di prevedere anche in Sicilia “una proroga di un altro anno” invitando “la Regione e tutte le forze politiche a fare in modo che questo personale, fondamentale e indispensabile, abbia il giusto riconoscimento attraverso la stabilizzazione prevista dalla legge”.