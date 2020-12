VIDEO | In Fiera il nuovo punto di sanificazione ambulanze: "Pronti per fare tamponi a tappeto a chi torna in Sicilia"

Il nuovo centro è in allestimento negli spazi di via Anwar Sadat e dovrebbe essere pronto da giovedì. Il commissario per l'emergenza Covid Costa: "Screening al porto e in aeroporto per chi viene da altre regioni, drive in attivo 24 ore su 24"