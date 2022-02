San Valentino, a Gangi un contest per le coppie di innamorati

Un contest per le coppie di innamorati. Si chiama #SanValentinoaGangi ed è l'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale per invitare le coppie a trascorrere un giorno a Gangi. Oggi e domani, tutte le coppie che vorranno lasciare un biglietto con una frase, un pensiero o un biglietto di auguri che ricordi il San Valentino, potranno recarsi a piazza San Paolo.

Ad attenderli all'interno dell'Ufficio turistico comunale ci sarà una speciale box dove sarà possibile lasciare il proprio biglietto d'auguri per il giorno degli innamorati. "Sarà possibile partecipare - si legge in una nota del Comune - anche online, per chi si trovasse fuori Gangi, e si potrà partecipare attraverso la pagina Instagram ufficiale del comune di Gangi @municipality_gangi e l'hashtag #SanValentinoaGangi. Domani sera, in occasione della festa di San Valentino, saranno aperti tutti i biglietti all'interno della box e saranno ripresi tutte le frasi d'amore che avranno l'hashtag #SanValentinoaGangi. La migliore frase di San Valentino, attribuita ad una coppia, sarà invitata a Gangi a cui sarà offerta una pizza. I modi per partecipare al contest oggi e domani: all'Ufficio turistico di piazza San Paolo a Gangi; tramite la pagina Instagram del comune di Gangi @municipality_gangi; attraverso l'hashtag #SanValentinoaGangi".