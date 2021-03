Covid a San Mauro Castelverde, Giunta in isolamento: "Bisogna vaccinare i sindaci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si aggiunge un nuovo capitolo all'emergenza Covid a San Mauro Castelverde, nelle Madonie. Seppur i casi siano scesi da 76 a 45, la situazione si complica per il Comune: a causa della positività di un assessore, la Giunta e un consigliere comunale sono costretti all'isolamento in attesa del secondo tampone.

Sbotta il sindaco Minutilla: "I sindaci devono essere vaccinati perché sono esposti in prima persona per far fronte alle emergenze locali. Il mio Comune in questo momento è senza guida diretta diretta sul luogo con evidenti disagi, specialmente quando si deve amministrare. Stare direttamente sul posto e stare al telefono non è la stessa cosa. Se aggiungiamo che per l’esito dei tamponi ci vogliono giorni e nel frattempo le problematiche comunali si accavallano, possiamo ben dire che bisognava rivedere qualcosa sulle modalità e priorità politiche delle vaccinazioni. Anche questa è un’emergenza aggiuntiva per San Mauro".