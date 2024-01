San Mauro Castelverde, Aricò: "La mobilità del comprensorio sarà migliorata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’assessore regionale delle Infrastrutture Alessandro Aricò ha incontrato il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla e il vicesindaco Nino Daino. Nel corso del colloquio sono stati affrontati alcuni importanti temi riguardanti le infrastrutture stradali e la mobilità del comprensorio, dove sono in corso diversi interventi. Si è anche parlato di una prossima programmazione per le Madonie, propedeutica all’incremento di presenze di turisti e visitatori nel territorio: nella sola San Mauro Castelverde grazie alle iniziative come la Zipline e l’altalena gigante più grande d’Italia appena inaugurata, nel 2023 si sono registrate oltre 23.000 presenze in più rispetto all’anno precedente. L’assessore Aricò si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Minutilla, riservandosi una imminente visita per un confronto con i soggetti istituzionali del territorio con cui pianificare un programma di interventi prioritari che possano favorire le aziende e le famiglie attraverso una mobilità più sostenibile e adeguata. Durante l'incontro il sindaco e il vicesindaco hanno consegnato ad Aricò il calendario 2024 raffigurante un compendio di eccellenze del territorio maurino.