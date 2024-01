San Mauro Castelverde, approvato dalla giunta comunale il piano triennale delle opere pubbliche 2024-26

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono 51 i progetti di opere pubbliche facenti parte del piano triennale delle opere pubbliche 2024/26 approvato dalla Giunta guidata da Giuseppe Minutilla per un importo complessivo di 60 i milioni di euro. Tra gli interventi previsti troviamo progetti riguardanti la viabilità interna ed esterna, le scuole, la riqualificazione del centro storico, il cimitero, i musei, la sentieristica nel territorio comunale e in collegamento con i comuni limitrofi, lavori di rimboschimento e fruizione ricreativa dei boschi. “Nel 2024 – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla - saranno esitate le gare d’appalto per 13 opere pubbliche per un importo complessivo di 6 milioni di euro. Continua il lavoro intrapreso in questi anni finalizzato al cambiamento e al miglioramento del nostro borgo.” La delibera approvata dalla Giunta resterà pubblicata per 30 giorni durante i quali possono essere presentati eventuali osservazioni e successivamente passerà all’approvazione del Consiglio Comunale.